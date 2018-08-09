HABER

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ ODUNLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR Ordu'da metrekareye düşen 80 kilogram yağışın etkisiyle taşan dereler, devrilen ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükledi.

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)

SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ ODUNLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Ordu'da metrekareye düşen 80 kilogram yağışın etkisiyle taşan dereler, devrilen ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükledi. Fatsa ilçesi sanayi bölgesindeki deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından toplanmaya başlandı. Dalgalar arasında denizden çıkardıkları odunları motorlu testereyle kesen ilçe sakinleri, daha sonra araçlarına koyup, evlerine taşıdı.
'BARİ YAKACAĞIMIZI KARŞILAYALIM'
Denizde kıyıya biriken odunları taşımaya çalışan Murat Akbaş, "Selin sürüklediği odunları topluyoruz. Selde fındığımız gitti, bari yakacağımızı bu odunlarla karşılayalım. Alabildiğimizi alıyoruz" dedi.
'FINDIĞIMIZ, HER ŞEYİMİZ GİTTİ'
Yöre sakinlerinden Naife Okunur da selde fındıklarının sel sularına kapıldığını ve büyük zararları olduğunu belirterek, "Bu odunları kurutup, kışın yakacağız. Fındığımız, malımız, her şeyimiz gitti. Büyük zararımız oldu. Biz de kışlık yakacağımızı denizden çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Simsiyah akan Ergene Nehri alarm veriyorSimsiyah akan Ergene Nehri alarm veriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.