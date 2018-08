Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)

SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ ODUNLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Ordu'da metrekareye düşen 80 kilogram yağışın etkisiyle taşan dereler, devrilen ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükledi. Fatsa ilçesi sanayi bölgesindeki deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından toplanmaya başlandı. Dalgalar arasında denizden çıkardıkları odunları motorlu testereyle kesen ilçe sakinleri, daha sonra araçlarına koyup, evlerine taşıdı.

'BARİ YAKACAĞIMIZI KARŞILAYALIM'

Denizde kıyıya biriken odunları taşımaya çalışan Murat Akbaş, "Selin sürüklediği odunları topluyoruz. Selde fındığımız gitti, bari yakacağımızı bu odunlarla karşılayalım. Alabildiğimizi alıyoruz" dedi.

'FINDIĞIMIZ, HER ŞEYİMİZ GİTTİ'

Yöre sakinlerinden Naife Okunur da selde fındıklarının sel sularına kapıldığını ve büyük zararları olduğunu belirterek, "Bu odunları kurutup, kışın yakacağız. Fındığımız, malımız, her şeyimiz gitti. Büyük zararımız oldu. Biz de kışlık yakacağımızı denizden çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

