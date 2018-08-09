Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (4)

'ÇAMURDAN ÇIKAMADIK'
Ordu'da dün yaşanan sel faleketinde Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yaralanıp sol bacağı kırılan 2 çocuk babası Hasan Arslan'ın (41) tedavisi, Ünye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan Arslan, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, heyelandan önce bahçede fındık topladıklarını belirterek şöyle dedi:
"Yağmur durmayınca eve gittik. Evin önüne yukarıdan su geldiğini gördük ve 7-8 kişi suyun akış yönünü değiştirmek için olay yerine gittik. O sırada bir ağaç sesi geldi, dal kırılma sesi. Bu sesin ardından biz koşmaya başladık ancak çamurdan çıkamadık. Tam çamurdan kurtulduğum sırada ayağımda bir kuvvet hissettim. Çamurdan kendimi kurtardıktan sonra sağ ayağımın sağlam ancak sol ayağımın bilekten sallandığını gördüm. Yardım istedik ama herkes panikti. Kimin kurtulduğunu, kimin göçük altında kaldığını anlayamadık, bir süre sonra komşularımız geldi ve beni bulunduğum yerden kurtarmaya çalıştı."
Komşularının kendilerini yağmurdan korumaya çalıştığını anlatan Hasan Arslan, "Ambar iskelesi getirerek ona koydular beni, heyelan bölgesinden uzak bir yere getirdiler ve yere yatırdılar. Bu arada komşularımız yardıma koştu ve çadır, battaniye getirerek bizi yağmurdan korumaya çalıştılar. Ambulansa haber vermişler ama ambulans yolların bozukluğu nedeniyle ulaşamadı. 3-4 saat sonra sağlık ekipleri ve sedyelerle bize ulaştı. 40-50 kişilik sağlık ekibi sağ olsun bizi 3 kilometre taşıdılar. Ana yola indikten sonra ambulansa bindirdiler ve hastaneye getirdiler. Allah razı olsun doktorlar ilgilendi ve şimdi iyiyim."
Öte yandan, dün selde yaralanan ve tedavi için Ünye Devlet Hastanesi'ne getirilen 6 kişinin taburcu olduğu, Hasan Arslan ve Hayati Yeşilyurt'un tedavilerinin aynı hastanede devam ettiği belirtildi.
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