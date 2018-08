Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (5)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN TURHAN SEL BÖLGESİNDE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sabah saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Turhan, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti, bölgedeki tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Turhan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Sel afetinde yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan 2 kişiyi de ziyaret eden Bakan Turhan, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Turhan, bölgede sel afetinde zarar görev vatandaşlarla da görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi, tüm imkânların seferber edildiğini söyledi. OKTAY: HAMDOLSUN BİR CAN KAYBIMIZ OLMADI Geceyi bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ordu Valiliği'ni ziyaret edip, kentteki son durum ve çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay, devletin tüm birimlerinin iş başında olduğunu ve zarar gören köprülerle yolların hızlı bir şekilde hizmete açılıp, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi. Oktay, "Şu an gördüğümüz itibarıyla durum şudur; hamdolsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun, basında ve medyada algı boyutunda çok yüksek şeyleri gösterir gibi, alt seviyelerdedir. Bu da Ordu'muz için yereldeki yine ilçelerimiz için de güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri tamamen, ilk andan itibaren iş başında devam ediyorlar. Ulaştırma Bakanımız da buradalar, sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çaydere mevkiindeki köprüde orada bir hasar vardı. Yine farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı hasarlar var, bunların tamamının üzerinden geçtik. Çok hızlı bir şekilde bunlar ilgili bakanlığımız hemen projelerini geliştiriyor, hızlı bir şekilde uygulamayla da tamamı yine en kısa sürede hizmete açılacak. Burada Ordulu vatandaşlarımızı ve ana güzergâhı kullanan vatandaşlarımızı da mağdur etmemeye gayret ediyoruz" dedi. 'KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR' Selin vurduğu Ordu'da hasar tespitlerine de değinen Oktay, "Hasarla alakalı konutlar noktasında da baktığımızda; 66 konutumuz, 264 iş yerimiz ve 60 aracın zarar gördüğünü, ön hasarda tespit edildiğini görüyoruz. Tüm ekiplerimiz yine sahada hasar tespit çalışmasında, zamanla bunlar netlik kazanmış olacak. Ailelerimiz de dâhil, su baskını yaşanan konuklarımız da dahil hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Biz vatandaşlarımızın, Ordu'lu hemşehrilerimizin yanındayız. İlk andan itibaren yanındaydık. Şu anda da ve bundan sonra da yine yanında olacağız, yalnız değilsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da hafta sonunda zaten yine Karadeniz'de, bölgede olacak. Konuyu çok yakinen takip ediyor" diye konuştu. 'ZİHİNSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR' Olası afetlere karşı önceden tedbirli olunması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti: "İnşallah böyle bir afet daha yaşanmaz. İklim değişiyor ve Türkiye de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımı ile alakalı, bundan sonrasında hassas olmamız gereken bir konu. Bundan sonrasında da çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Yani burada her bir vatandaşımızın, belediyelerimizle ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını özellikle arzu ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da beklentisi bu yöndedir. Buna hazırlıklı olmak zorundayız; yani afet olduktan sonra değil, olmadan önce tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda da gerekli dönüşüme, önce zihinsel boyutta sonra da yapısal anlamda bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zaten kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşüm projelerimiz de bunun parçası." Gökhan İÇKİLİ-Emre KOLTUK/ORDU, (DHA)