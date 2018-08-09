Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (6)

BÖLGEDE YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nin doğusu için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yağışlar öğle saatlerinde Ordu ile birlikte Giresun ve Trabzon'da da başladı. Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış bir süre etkili oldu. Yağışların bölgede birkaç gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi. Karadeniz'deki kentlerin valilikleri ise yağışlar sonrası oluşabilecek olası sel ve heyelanlar ile su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. CEVİZDERE KÖPRÜSÜ'NDE YIKIM SÜRÜYOR Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası Cevizdere'nin taşması sonucu, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ağır hasar alan ve kısmen çöken Cevizdere Köprüsü'nde de yıkım çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, köprünün büyük bir bölümü yıkıldı. Bölgede aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor. Yeniden başlayan yağışla birlikte Cevizdere'nin debisi de yeniden yükseldi. Bu arada, Karayolları ekipleri, köprünün diğer geçişinde hasar olup olmadığı yönünde de teknik inceleme başlattı. Köprünün özellikle suda kalan ayaklarında ölçüm yapan ekiplerin bu doğrulta bir rapor hazırlayacağı belirtildi. İYİ PARTİ'Lİ DERVİŞOĞLU BÖLGEDE İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da, beraberinde İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve partililerle birlikte Ordu'da sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Cevizdere mevkisinde, yıkılan köprüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, 'Belli bir miktar yağış geldi' diye, felaketi makul göstermenin bir anlamı olmadığını belirterek, "Bundan siyaseten beslenmeye kalkışmanın da faydalı olacağı kanaatinde değilim. Önemli olan yaraların sarılmasıdır. Ortada vizyonsuzluk ve plansızlık var. Bu coğrafyada 50 yıldır buna benzer olaylar yaşanıyor. Hâlâ 50 yıl önceki yerde bulunmamızı kabul edemiyorum" dedi.

