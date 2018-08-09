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Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

AFETTEN ETKİLENEN ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENECEK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleceğini açıkladı.

AFETTEN ETKİLENEN ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENECEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım alanlarında etkilenmeler olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürütmektedirler" dedi.
'MÜRACAAT HALİNDE BORÇLAR ERTELENECEK'
Bakan Pakdemirli, afetlerin, tarım sigortaları kapsamında olduğunu belirterek, mağdur çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleceğini vurguladı. Pakdemirli, şunları kaydetti:
"TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapacaklardır. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, '2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun' kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirilecektir. Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir."
Bölgedeki gelişmelerin hükümet ve bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bakan yardımcımız, valimiz, il müdürümüz ve bütün teşkilat mensuplarımız olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır. Bu afetlerde can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu vesileyle afetten etkilenen bütün üretici kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.
METREKAREYE 112,7 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün saat 06.00 itibarıyla bölgede, son 24 saat içinde metrekare olarak Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Kuş Cenneti'ne 112,7, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine 104,3, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine 100,2, Samsun'un Ayvacık ilçesine 90,4, Sinop'un Türkeli ilçesine 77,4 kilo ve Samsun'un Çarşamba ilçesine 64,5 kilo yağış düştü.

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