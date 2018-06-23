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Sele kapılan eşek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Niğde'de bir hafta önce etkili olan sağanakta sele kapılan eşeğin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de dere yatağında otlarken sele kapılan eşeğin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

Niğde'de Keçikale beldesinde bir hafta önce etkili olan sağanakta sele kapılan eşeğin çevredekilerce kurtarılma anı bir cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, dere yatağına otlanması için bağlanan eşeğin sele kapıldığını gören duyarlı 4 kişi seferber oldu. Yoğun çaba harcayan vatandaşlar, boynundaki ipi keserek eşeği bulunduğu yerden kurtardı.

Meraklı gözlerle olayı izleyenler, eşeğin kurtarılmasıyla sevinç yaşadı.

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