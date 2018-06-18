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Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

'YÜREĞİM YANIYOR' Manisa'nın Selendi ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in babası Süleyman Özdemir, acısının büyük olduğunu belirterek, "Çocuğumun bulunması için özverili şekilde çalışan herkesten Allah razı olsun.

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)

'YÜREĞİM YANIYOR'
Manisa'nın Selendi ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in babası Süleyman Özdemir, acısının büyük olduğunu belirterek, "Çocuğumun bulunması için özverili şekilde çalışan herkesten Allah razı olsun. İki çocuğumdan birini kaybettim. Yüreğim yanıyor" dedi.
Küçük Rüzgar'ın cesedini bulan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinde görevli Mürşit Gündoğdu ise "3 gün boyunca arama, kurtarma çalışması yaptık. Selendi Kaymakamlığı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma, AFAD başka olmak üzere tüm ekipler, hummalı şekilde çalıştı. Bayramdan sonra aileye müjde yaşatmak isterdik ancak maalesef bugün saat 12.15'te çocuğun cansız bedenine ulaştık. Cesedi, düştüğü yere yaklaşık 15 kilometre mesafede bulundu. Cesedin buraya kadar gelmesi bizleri şaşırttı. Bizim için üzüntü verici bir durum" diye konuştu.
Rüzgar'ın işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesinin, ikindide Selendi Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

İlker KILIÇASLAN - Hasan YİĞEN - Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)

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