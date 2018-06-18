HABER

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

MİNİK RÜZGAR TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinden sonra baba Süleyman Özdemir'e teslim edildi.

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)

MİNİK RÜZGAR TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinden sonra baba Süleyman Özdemir'e teslim edildi. Özdemir'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Eski Camii Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada anne Dudu Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından cenaze, namaz için eve 500 metre mesafedeki Çarşı Camii'ne götürüldü. Namaz öncesi baba Süleyman Özdemir, diğer oğlu 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte ölen evladının tabutunun önünde taziyeleri kabul etti. Anne Dudu Özdemir ise caminin dışında bir sandalyede oturarak gözyaşları içerisinde oğlunun naaşının camiye getirilmesini izledi. Anne Dudu Özdemir yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Özdemir ise, minik oğlunun tabutunun başında bekleyen diğer oğlu Efe Özdemir'e sarılarak gözyaşı döktü. Baba Özdemir, oğlu Efe ile birlikte ölen Rüzgar'ın tabutuna sarıldı. Baba Özdemir da akrabaları tarafından sakinleştirildi.
İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazına Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı MHP'li Yasin Dumlupınar, CHP eski Milletvekili Hasan Ören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.
Kılınan namazın ardından minik Rüzgar Kemal, ilçede mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

İlker KILIÇASLAN - Uğur ÇAKMAK- Hasan YİĞEN/SELENDİ (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!
Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştıTürk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.