Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (4)

MİNİK RÜZGAR TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinden sonra baba Süleyman Özdemir'e teslim edildi. Özdemir'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Eski Camii Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada anne Dudu Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından cenaze, namaz için eve 500 metre mesafedeki Çarşı Camii'ne götürüldü. Namaz öncesi baba Süleyman Özdemir, diğer oğlu 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte ölen evladının tabutunun önünde taziyeleri kabul etti. Anne Dudu Özdemir ise caminin dışında bir sandalyede oturarak gözyaşları içerisinde oğlunun naaşının camiye getirilmesini izledi. Anne Dudu Özdemir yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Özdemir ise, minik oğlunun tabutunun başında bekleyen diğer oğlu Efe Özdemir'e sarılarak gözyaşı döktü. Baba Özdemir, oğlu Efe ile birlikte ölen Rüzgar'ın tabutuna sarıldı. Baba Özdemir da akrabaları tarafından sakinleştirildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazına Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı MHP'li Yasin Dumlupınar, CHP eski Milletvekili Hasan Ören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Kılınan namazın ardından minik Rüzgar Kemal, ilçede mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.