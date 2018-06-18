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Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Baba Süleyman Özdemir: - "Ben yapmazsam (ihmali olanlar hakkında suç duyurusu) aynı şeyler bir daha tekrarlanacak, Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölecek. Benim gibi acı çeken anne ve babalara Allah sabır versin, kimseye Allah böyle bir ölüm vermesin"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

İlçede önceki gün etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir'den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneği'nce sürdürüldü.

Çalışmalar sonrası ekipler, 4 yaşındaki çocuğun cesedini sele kapıldığı ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Çalıklı Mahallesi yakınlarında dereden 30 metre içeride arazide buldu.

Oğlunun cansız bedeninin bulunduğunu haberini alan anne Dudu Özdemir ve aile yakınları Rüzgar Kemal Özdemir'in dere yatağına düştüğü yere gitti.

Baba Süleyman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşadığını, kimsenin bu acıyı tatmaması gerektiğini, selin olduğu gün haberi aldığında kendisini kaybettiğini, dere kenarına gelmek istediği sırada kendisinin de bir çukura düştüğünü söyledi.

Oğlunun ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan Özdemir, "Orada bir duvar olsaydı bu toprak göçmezdi, benim çocuğumu Selendi çayı götürmedi, o toprak sağlam olsaydı 10 kilogramlık çocukla toprak göçmezdi." dedi.

Özdemir, ihmali olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Ben yapmazsam aynı şeyler bir daha tekrarlanacak, Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölecek. Benim gibi acı çeken anne ve babalara Allah sabır versin, kimseye Allah böyle bir ölüm vermesin." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun bulunduğu yere gelen baba ve sinir krizi geçiren Süleyman Özdemir'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Selendi ilçe merkezinde önceki gün etkili olan yağış nedeniyle 6 ev ve 3 iş yerini su basmış, bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmişti.

Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden Rüzgar Kemal Özdemir (4), toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu

- Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Baba Süleyman Özdemir: - "Ben yapmazsam (ihmali olanlar hakkında suç duyurusu) aynı şeyler bir daha tekrarlanacak, Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölece

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Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu
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Manisa Rüzgar Kemal Özdemir sel Selendi

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