Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

İlçede önceki gün etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir'den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneği'nce sürdürüldü.

Çalışmalar sonrası ekipler, 4 yaşındaki çocuğun cesedini sele kapıldığı ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Çalıklı Mahallesi yakınlarında dereden 30 metre içeride arazide buldu.

Oğlunun cansız bedeninin bulunduğunu haberini alan anne Dudu Özdemir ve aile yakınları Rüzgar Kemal Özdemir'in dere yatağına düştüğü yere gitti.

Baba Süleyman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşadığını, kimsenin bu acıyı tatmaması gerektiğini, selin olduğu gün haberi aldığında kendisini kaybettiğini, dere kenarına gelmek istediği sırada kendisinin de bir çukura düştüğünü söyledi.