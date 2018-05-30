HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sele kapılarak ölen Naciye Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Aşırı yağışın yol açtığı sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ankara’nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Aşırı yağışın yol açtığı sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Balâ’nın Yöreli mahallesinde dün akşam saatlerinde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan (62) hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Satılmış Çalışkan da (66) yarı baygın halde tarlanın ortasında çamurların üzerinde bulundu.
Çalışkan için bugün Yöreli mahallesi köy meydanında öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve Çalışkan Ailesi’nin yakınları katıldı. Dünkü sel baskınında eşiyle birlikte olan ve olay sonrası baygın halde bulunan Satılmış Çalışkan’da hastanedeki tedavisinin ardından cenaze namazına katıldı. Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşları arasında Yöreli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili bilgi veren Naciye Çalışkan’ın oğlu Tarık Çalışkan (26), “Bizim mahallede o kadar da çok yağmur yoktu. Ancak bizden daha yüksek kesimlerde olan Afşar ve Yeniköy mahallerinden gelen sel suları dere yataklarından taşarak yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten evlerin duvarlarını, demir kapılarını yıkarak üzerimize geldi. Bu sırada ağılda koyunların yanında olan babamın kolundan tutarak kurtardım ama maalesef tüm çabalarıma rağmen anneme ulaşamadım” diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Cenaze namazından görüntü
_Çalışkan’ın öldüğü evin görüntüsü
_Sel felaketi sonrası detaylar

Birol KARAKILIÇ /BALÂ, (Ankara)- (DHA)-

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılamaMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.