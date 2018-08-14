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Selendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı.

Selendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandı

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürülen yangında 2 hektar orman ve 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Selendi'nın kırsal Kürkçü Mahallesi, Karakuzu Deresi mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak yakındaki tarım arazilerine de sıçradı. Dumanları farkeden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 1 söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Mahallesi sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 hektar ormanlık alan ile 8 hektarlık fıstık çamı bahçesi küle döndü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Söndürme çalışmalarını Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı ile yerinde takip edip, koordinasyonu sağlayan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, "Alevler, maalesef toplam 10 hektar orman ve tarım arazisine zarar verdi. Sevindirici olan kimsenin zarar görmemesi. Ormanlar bizim can damarımız. Onlara çok daha iyi bakmalıyız" dedi.

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Selendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandıSelendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandıSelendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandıSelendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandı

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