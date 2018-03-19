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Selendi’de ortaokul öğrencisinden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Atakan Akın, yolda bulduğu 100 TL’yi zabıtaya teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.3 Eylül Ortaokulu 5.

Selendi’de ortaokul öğrencisinden örnek davranış

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Atakan Akın, yolda bulduğu 100 TL’yi zabıtaya teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.
3 Eylül Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Atakan Akın, okul çıkışı evine giderken yolda 100 TL buldu. Yerden parayı alan Akın, Selendi Zabıta Müdürlüğüne giderek, sahibinin bulunması amacıyla parayı teslim etti. Küçük öğrencinin bu davranışı zabıta personeli tarafından takdirle karşılandı. Zabıta müdürlüğü yetkilileri, Atakan Akın’a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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