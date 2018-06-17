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Selendi'de sele kapılan çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in (4) bulunması için jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE çalışanlarının sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İzmir ve Uşak'tan arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği, Gediz Çayı ve Demirköprü Barajı istikametinde 45 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yarınki arama çalışmalarının, bugün Rüzgar Kemal Özdemir'e ait olduğu öne sürülen ayakkabının bulunduğu 7 kilometrelik alanda sürdürülmesi planlanıyor.

Selendi ilçe merkezinde dün etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmiş, bölgedeki iş yeri ve evleri su basmıştı. Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlarca Selendi Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 ev, 3 iş yeri ve bir araçta hasar oluştuğu belirtilmişti.

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