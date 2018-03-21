Selene Muoz 28 Mart’ta CRR’de

Dünyaca ünlü Dansçı Selene Muoz, koreografisini kendisinin üstlendiği dans gösterisiyle 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00‘de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müziğin farklı tarzlarından oluşan konser programlarıyla sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Danimarka kraliyet ailesi için sergilediği performanslarla adından söz ettiren Selene Muoz, 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Ünlü dansçı kimliğinin dışında, Cirque Du Soleil sanatçılarının ve Danimarka Kraliyet Bale Okulu’nun da öğretmenlerinden olma özelliğini de taşıyor. Muoz, eleştirmenler tarafından estetik, çevik, yenilikçi, stilize, esnek ve matrix gibi kelimelerle tanımlanan dansıyla, CRR Konser Salonu’nda unutulmayacak bir performans sergileyecek.

3 yaşında dans etmeye, 7 yaşında flamenkoya başlayan Selene Muoz; Madrid Kraliyet Dans Konservatuarı mezunu bir dansçı ve koreograf. Yarı Danimarkalı yarı İspanyol olan sanatçı, uluslararası birçok performans sergilemesinin yanında eğitim ve atölye çalışmalarına da devam ediyor.

Selene Muoz, 2014 yılında kendi prodüksiyonu “Libertad”in, 2016’da ise “Presence” in prömiyerini gerçekleştirdi.

28 Mart akşamı CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğin biletleri 160, 110, 90 ve 60 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilinir.