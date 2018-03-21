HABER

Selene Muoz 28 Mart’ta CRR’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Dansçı Selene Muoz, koreografisini kendisinin üstlendiği dans gösterisiyle 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00‘de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müziğin farklı tarzlarından oluşan konser programlarıyla sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.Danimarka kraliyet ailesi için sergilediği performanslarla adından söz ettiren Selene Muoz, 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Dansçı Selene Muoz, koreografisini kendisinin üstlendiği dans gösterisiyle 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00‘de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müziğin farklı tarzlarından oluşan konser programlarıyla sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Danimarka kraliyet ailesi için sergilediği performanslarla adından söz ettiren Selene Muoz, 28 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Ünlü dansçı kimliğinin dışında, Cirque Du Soleil sanatçılarının ve Danimarka Kraliyet Bale Okulu’nun da öğretmenlerinden olma özelliğini de taşıyor. Muoz, eleştirmenler tarafından estetik, çevik, yenilikçi, stilize, esnek ve matrix gibi kelimelerle tanımlanan dansıyla, CRR Konser Salonu’nda unutulmayacak bir performans sergileyecek.
3 yaşında dans etmeye, 7 yaşında flamenkoya başlayan Selene Muoz; Madrid Kraliyet Dans Konservatuarı mezunu bir dansçı ve koreograf. Yarı Danimarkalı yarı İspanyol olan sanatçı, uluslararası birçok performans sergilemesinin yanında eğitim ve atölye çalışmalarına da devam ediyor.
Selene Muoz, 2014 yılında kendi prodüksiyonu “Libertad”in, 2016’da ise “Presence” in prömiyerini gerçekleştirdi.
28 Mart akşamı CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğin biletleri 160, 110, 90 ve 60 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilinir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.