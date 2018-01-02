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Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 21:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

Şanlıurfa'da tarihi kalede doğum günü selfiesi çekmek isteyen şahsın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp selfie çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü selfiesi çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı.

20 METREDEN YERE ÇAKILDI

Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.

Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selfie çekerken hayatını kaybetti
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kamera Şanlıurfa selfie düşme anı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ne çakılması ya, adam uçmayı öğreniyor.
Allah rahmet eylesin. Evet belki kendinde de kusur var ama bilen bilir kalenin üst kısımlarında güvenlik önlemi yok, koruyucu bir çit vs yok. Ailesi belediyeyi dava etsin bence. Çok yazık olmuş.
Allah 8 çocuğa rızık versin başka söylenecek bişey yok.
Arkadas bu kaleyede gelen yerli yabanci tristlere, guvenlik amacli bir serit bi guvenli alan olusturulmadi gitti. bu kaci ci kaleden dusen
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN DİYECEK LAF YOK NE DİYEYİM
VAY GOÇÇUM...
Güvenlik önlemi almayan sorumlular...Geceleri rahat uyuyormu ?
Allah rahmet eylesin benim dikkatimi çeken 38 yaşında ve 8 çocuk bu nedir arkadaş heralde aylık geliri 15 bin tl üstündeki bu kadar çocuk var 4-5 bin tl ile bir ev gçindirilip iki çocuk zar zor okutuluyor
Yazik
bu video ne amaçla yayınlandı anlamadım insanlar eşi dostu akrabası tekrar tekrar izleyip üzülsün diyemi
derhal güvenlik teli çekilmeli.Allah rahmet eylesin
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