Selfie çekerken hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi’ndeki Çift Mağaralar Mevkii’nde meydana geldi.Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa’ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi.
Halil Dağ, kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Dağ’ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ’ı,ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağ’ın cesedi, otopsi için morga konuldu.
ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI
Halil Dağ’ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ’ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Dağ’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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