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Selfie çekerken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 18:41 | Son Güncelleme 8 saat önce

Şanlıurfa’da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz veren 38 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi’ndeki Çift Mağaralar Mevkii’nde meydana geldi.Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa’ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi.

Halil Dağ, kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Dağ’ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ’ı,ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağ’ın cesedi, otopsi için morga konuldu.

ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI

Halil Dağ’ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ’ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Dağ’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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fotoğraf Şanlıurfa selfie urfa kalesi

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
GÜLE. GÜLEEEEEEE. KOÇUMMMMM
darisi senin gibi.insanligi.kaybetmislerin.basina kocummm
insanliktan nasip almamis pislik tez zamanda geberirsin insaallah
allah rahmet etsin
Ya bırakın artık şu selfie hastalığını iki adımda bir selfie ya neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz ya bıkmadınız mı çok güzel bi hayat mı yaşıyorum alın bakın mı yada çok sosyal biriyim mi demek istiyorsunuz hepsi palavra hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz hiç birimizin farklı bi hayat yaşadığı yok otobüse biniyorum ayakta adam zor tutuyor tutacağı bi elinde telefon bkmu var şimdiki kızlar artık ayna yerine telefon kamerasına bakıyor mal olduk mall biraz azaltın şu telefon hastalığına bişeyler üretin boş boş yaşamayın
selfie nedir asbi akıl var mantık var tehlikeli yerde böyle şeyler yapılırmı rabbim sana can vermiş bak demiş boş iş bunlar boş
Allah rahmet etsin. Ama bu kaçıncı selfie ölümü. Bu selfie hastalığı nedir anlayamıyorum.
selfie çubuğu alsaydı 5 liraya teneke yinede Allah rahmet etsin.
SELFİ ÇEKERKEN MELFİ OLMUŞ...
ah be insan evladı arkadaşın dediği gibi 5-10tl ye çubuğunu alsaydın keşke
Nedir bu foto çekme hastalığı anlamadım bir hiç uğruna ölmek
nahır ne işin var senin selfiyle
Allah rahmet etsin. yakınlarına sabırlar versin.
önceden ne güzel hayatımız vardı. .fotoğraf makinasını yoldan geçen birine verirdik, bir resmimizi çek diye..yine öyle olsa telefonu versek çeksin diye. ..selfi zikkimi olmasa hayatlar kararmasa...mynet bu üç tür yorumum yayinlanmiyor. .buda bilginize
arastirilmali., cinayete kaza susude vermis olabilirler..
SELFİYE SAĞLIĞA ZARARLIDIR ÇEKMEYİN !
Yazık bırakın bu saçma şeyi akıllı insanın işi değil bir çubuk satmak için çıkarılmıştır
Rabbim çocuklarına sabır versin.
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