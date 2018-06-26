Selim'deki köyleri sağanak ve dolu vurdu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, sele neden oldu, birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Kümes hayvanları da telef oldu.
İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde yağmur ve dolu nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken, büyükbaşlar ise köylüler tarafından kurtarıldı. Evin içi çamurla doldu. Gül, yağmurun şiddetini artırdığını ifade ederek, "Herşey bir anda oldu. Ev ve ahır su içinde kaldı. Ahırın yarısına kadar su doldu, komşular geldi onların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama kümes hayvanlarını kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz mağdur olduk evi kullanamıyoruz" dedi.
Sade Gül Yaşar da "Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Çoluk çocuk perişandı evdekiler bağırıyordu. Kazlar, tavuklar hep telef oldu, diğer hayvanları zor kurtardık. Ben ilk defa böyle birşey gördüm, böyle birşey yaşamadım. Köylüler olmasaydı bunlar da boğulmuştu" diye konuştu.
Köyün kadınları, yağmurdan sonra çamur deryasına dönen evlerindeki halıların üzerindeki çamurları yemek pişirdikleri kepçelerle kazıyarak temizleyeme çalıştı.
İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de gece saatlerinde başladıkları hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum