Selimiye Camii, Kadir gecesinde dolup taştı

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı. Edirne Belediyesi de Saraçlar Caddesi'nde 10 bin kişiye sokak iftarı verdi. Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Cami ziyaretçi akınına uğradı. Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Yoğunluk nedeniyle yer bulamayanlar ise Selimiye Cami'nin avlusuna serdikleri kilimler üzerinde iftar yaptı. Yaklaşık 10 bin kişilik olan Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı. Kadir gecesi nedeniyle Selimiye Camii, Batı Trakyalı soydaşlarla doldu. Yunanistan'dan gelen Zekeriye Rinta, "Kadir gecesi için geldik. Gündüz Edirne'yi gezdik. İftarımızı yer kalmadığı için Selimiye Camii'nin bahçesinde ailece açtık. İbadet etmeye geldik, Selimiye Camii bizim için çok önemli, her yıl gelmeye çalışıyoruz" dedi. Batı Trakya'dan Emine Aliman da Kadir gecesi için her sene geldiklerini belirterek, "Yunanistan'da komşumuz getirdi. İftarımızı açtık, namazımızı kıldık, çok memnunuz Edirne'de olmaktan. Bizde Türk'üz çekiyor bizi buraya. Her sene imkan oldukça geleceğiz. Burada namaz kılmak başka bir huzur veriyor" dedi. SOKAK İFTARINDA 10 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ Edirne Belediye Başkanlığı da Kadir Gecesi nedeniyle kentin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde 10 bin kişilik iftar verdi. Yemeğe Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ın yanı sıra Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, bu yıl belediye olarak 5'nci kez sokak iftarı verdiklerini kaydederek, "Bu gece bilindiği gibi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in indiği gece ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul ettiğimiz Kadir Gecesi. Kadir gecemizin başta Edirne olmak üzere ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu Kadir gecesinde elbette ki isteğimiz ülkemizin sağlıkla, esenlikle, başarıyla, mutlulukla büyük Türkiye olarak yoluna devam etmesi. Bütün dünyada başarın, insanın huzurunun egemen olması. Edirne Belediyesi olarak bu yıl 5'ncisini düzenlediğimiz geleneksel Edirne sofrasını yine Kadir gecesinde Saraçlar Caddesi'nde yapıyoruz. 12'şer kişilik 780 masamız var, hepsi dolu. Yaklaşık 9 binin üzerinde yapıyor, yine Valiliğimizin kurmuş olduğu iftar çadırımızın da iftarı da Edirne Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yaklaşık olarak 10 binin üzerinde bir iftar vermiş oluyoruz. Ramazan Bayramını ve Kadir gecemizin mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu. TARİHİ ÇARŞILAR DOLDU TAŞTI Kadir Gecesi nedeniyle kente gelenler Selimiye Camii ve çevresindeki tarihi kapalı çarşılardan alışveriş yaptı. Esnafın yüzünü güldüren satışlardan en çok Selimiye Cami işlemeli havlu ve Edirne’ye özgü meyve sabunları satıldı. Selimiye Camii’nin, Kadir Gecesi nedeniyle sabaha kadar açık olacağı belirtildi.