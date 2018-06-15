HABER

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

Vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde bayram namazını eda etti

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, ramazan ayının faziletleri hakkında vaaz verdi. Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

Cami çıkışında vatandaşlara hurma ikram edildi.

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

- Vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde bayram namazını eda etti

1 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
2 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
3 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
4 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
5 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
6 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
7 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
8 / 8

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

Selimiye Camisi'nde bayram namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mimar Sinan Ramazan Bayramı Selimiye Camisi

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.