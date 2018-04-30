Selimiye Camisi'nde Berat Kandili coşkusu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Berat Kandili, başta Selimiye olmak üzere birçok camide idrak edildi.

Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Çok sayıda kişinin akın ettiği tarihi cami, doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını iç avluda kıldı. Vatandaşlar, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

Kandil programına, Batı Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.



