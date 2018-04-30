Selimiye Camisi'nde Berat Kandili coşkusu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Berat Kandili, başta Selimiye olmak üzere birçok camide idrak edildi.
Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.
Selimiye Camisi'nde namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Çok sayıda kişinin akın ettiği tarihi cami, doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını iç avluda kıldı. Vatandaşlar, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.
Kandil programına, Batı Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum