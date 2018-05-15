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Selimiye Camisi'nde ilk teravih coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu

Selimiye Camisi'nde ilk teravih coşkusu

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Onbir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı.

Edirne'de vatandaşların çoğu teravih namazını, Selimiye Camisi'nde eda etti. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, oruç ve ramazanın faziletlerini anlattı.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, kadınlar da caminin kendilerine ayrılan bölümünde namazı kıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda inanan dua etti.

Teravih dolayısıyla Eski ve Üç Şerefeli gibi merkezdeki selatin camileri de dolduran vatandaşlar, ramazanın güzel atmosferini yaşamaya başladı.

Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibince minarelere asılan "Oruç bedenin zekatıdır" yazılı mahya da yanmaya başladı.

- Kırklareli

Kırklareli'de ise ramazan ayının ilk teravih namazı, Hızırbey tarafından Kabe mimarisine benzer şekilde inşa edilen 635 yıllık Hızırbey Camisi'nde kılındı.

Çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

Ayrıca camide, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ramazan ayını konu alan vaaz verdi.

Cami önlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Orta Cami ve Eski Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Orta Cami'ye gelen kadınlar, kendilerine ayrılan bölümde teravih namazını kılarken, bazı vatandaşlar da camiye çocuklarıyla geldi.

Tarihi Eski Cami'de de İl Müftüsü İsmail İpek vaaz verdi.

Camileri dolduran kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda Müslüman, namaz kılıp dua etti.

Selimiye Camisi'nde ilk teravih coşkusu<br />

Selimiye Camisi'nde ilk teravih coşkusu<br />

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