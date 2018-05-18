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Selimiye Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde on bir ayın sultanı ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Edirne ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar ile Batı Trakya'dan gelenler, cuma namazı dolayısıyla Selimiye Camisi'ni doldurdu.

2014 yılı Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi, Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik, okuduğu hutbede Kudüs'ün İslam ümmetinin vahdet binasının kilit taşı olduğunu söyledi.

Kudüs'ün sıradan bir toprak parçası olmadığını belirten Çelik, "Kudüs ve Mescid-i Aksa bize Peygamberimizin emanetidir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil tüm dünya dünya Müslümanlarının göz bebeği ve insanlığın ortak değeridir. Bugün ise Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır." diye konuştu.

Çelik, Kudüs'ün tarih boyunca barışın merkezi olarak anıldığını ancak bugün barbarca bir işgalle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

- Tekirdağ

Tekirdağlı vatandaşlar da ramazan ayının ilk cuma namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Tarihi Orta ve Eski camilerinde yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıya serilen kilimlerin üzerinde kıldı.

Bazı vatandaşların ise sıcak nedeniyle cami avlusu dışındaki ağaç gölgelerinde saf tuttukları gözlendi.

Kent genelindeki camilerde okunan hutbelerde ise "Kudüs" vurgusu yapıldı.

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