Selimiye Camisi'nde şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

EDİRNE (AA) - İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Selimiye Camisi'nde sela okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan karar çerçevesinde yurt genelindeki camilerde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olan 60 kişi için sela okundu.

Selimiye Camisi'nde öğle namazını eda eden cemaat, daha sonra cami avlusunda İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm, namaz öncesi yaptığı konuşmada silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden şehit edildiklerini söyledi.

Filistinlilere yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini ifade eden Üzüm, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

- "Allah, bu zalimlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmayacaktır"

Kırklareli'ndeki Hızırbey Camisi'nde de öğle namazını eda eden cemaat, caminin avlusunda İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.