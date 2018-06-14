Selimiye Camisi'nde son teravih namazı

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
On bir ayın sultanı ramazan ayının son teravih namazı için vatandaşlar Selimiye Camisi'ni doldurdu.
Din görevlilerinin ramazan ayının faziletlerini anlatmasının ardından, bazı vatandaşlar çocuklarıyla kadınlar da caminin kendilerine ayrılan bölümünde namazı kıldı.
Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda inanan dua etti.
Ramazan ayının son teravih namazı dolayısıyla vatandaşlar, Eski ve Üç Şerefeli gibi merkezdeki selatin camilerde de namaz kıldı.
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