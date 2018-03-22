EDİRNE (AA) - İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen "Dünya Saati" etkinliği, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak desteklenecek.

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın yürütüleceği 24 Mart Cumartesi günü 20.30 ile 21.30 arasında kentteki simge yapıların ışıklarının 1 saat süreyle kapatılacağını söyledi.

Etkinlik kapsamında başta Selimiye Camisi olmak üzere Meriç ve Tunca köprüsü ile Edirne Büyük Sinagog'da ışıkların 1 saat süresince kapatılacağını ifade eden Özdemir, "Kentimizde de dünya saati uygulamasını hayata geçireceğiz. Edirne bu tür çevresel etkinliklere karşı her zaman duyarlı olmuştur, halkımız her zaman destek vermiştir. Bu sene de halkımızla birlikte uygulamaya destek vereceğiz" diye konuştu.

Avustralya'da 2007'de başlatılan "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için her yıl mart ayında 170'ten fazla ülkede ışıklar bir saat boyunca kapatılıyor.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar söndürülecek. Kampanya, 2008'den bu yana Türkiye'den de destek görüyor.