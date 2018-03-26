HABER

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

40'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın 18. duruşması başladı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısındaki binada yapılan 18. duruşmaya, 40'ı tutuklu 50 sanık ile taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşma, bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar ve Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi, "müşteki-mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

Albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerindeki 55 subay, astsubaylar ve bir sivil olmak üzere 128 kişinin "sanık" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, tüm sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin tek sivil sanığı olan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen öğretmen Feyzullah Şahan hakkında da aynı suçlardan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu sanıklar Ali Demici, Mehmet Kanbur, Tuğrul Kekeç, Gökhan Arıkan, Servet Demir, Emre Ersan, Bekir Karadayı, Semih Özdemir, Gökhan Türe, Gökhan Atavcı, Mithat Aydın, Sergen Güçlü, Bilal Dursun, İsmail Küçükmadan, Gökhan Yıldız, Cüneyt Ölmez, Ömer Faruk Kıcırlı, Kadir Güven, Fatih Cantürk, Arda Can Yarar, Yasin Ay, Ali Güngör, Eyüp Akkaya ve Ertan Gümüştaş hakkında da ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''mala zarar verme'' ve ''kamu malına zarar verme'' suçlarından ayrı ayrı 6 yıl ile 141 yıl arasında değişen hapis cezaları öngörülüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı!
FETÖ'nün şantaj arşivi ortaya çıktı!FETÖ'nün şantaj arşivi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Afrin casusu yakalandı!

Afrin casusu yakalandı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.