Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40’ı tutuklu 128 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda görülen duruşmada, bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınmaya başlandı.
Duruşmada bazı sanıklar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
Söz alan bazı sanıklar da, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Duruşma, yarına ertelendi.
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