Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.
Duruşmada söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlerini istedi.
Duruşma yarına ertelendi.
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