HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Selimiye'de Kur'an-ı Kerim ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:13 | Son Güncelleme

Selimiye'de Kur'an-ı Kerim ziyafeti

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Selimiye Camii'nde "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii'nde teravih namazı öncesi gerçekleşen programda Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Süleymaniye Camisi Başimam Hatibi Ekrem Nalbant, Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Fas'tan gelen hafız İhlas Mihyevi Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, yaptığı konuşmada, Kur'an ayı ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Ramazan ayının Türkiye'ye ve İslam alemine bereketiyle geldiğini ifade eden Okumuş, "Ramazan ayı bizler için çok önemli. Allah, bayrama ulaşmamızı nasip eylesin. Temiz bir mümin olarak bayrama ulaşmamızı ve yaşamamızı nasip etsin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Selimiye Camisi'nde hafızlarımız Kur'an ziyafeti sunuyor. Allah dualarımızı kabul etsin." dedi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Kars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da iftar yaptıJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Okumuş kuranı kerim ziyafeti Selimiye camii tilavet

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.