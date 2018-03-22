Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde doldu taştı.
‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de Mimar Sinan, tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan asırlık cami, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar akşam namazı ile beraber Selimiye’ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okumasını dinleyen cemaat ‘Regaip’ konulu vaazı dinleyerek geceyi ihya etti.
Selimiye Camii doldu taştı
Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!
Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor
Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum