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Selimiye'de ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Selimiye öyle güzel bir cami ki devasa tek kubbesi Allah'ın birliğine delalettir, mesela 4 vaiz kürsüsü İslam'ın 4 hak mezhebini ifade eder"

EDİRNE (AA) - Türk - İslam eserlerinin zirvesi Selimiye Camisinde bayram dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle uzak yerlere gidemeyen İstanbul, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli gibi Edirne'ye yakın illerden kente gelen yerli turist Selimiye'ye uğramadan ayrılmadı.

Ramazan ayındaki yoğunluğunu bayrama da taşıyan Selimiye Camisi yerli turistin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.

Balıkesir'den kente gelen Yunus Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram ziyaretlerinde bulunduktan sonra özellikle Selimiye Camisine geldiğini anlattı.

Selimiye'yi ilk kez 30 yıl önce ziyaret ettiğini anlatan Alp, "Umre'den sonra Selimiye'ye geldim. Selimiye Camisi Mekke ve Medine'deki camilerle aynı ayarda bir cami. İnsan burada huzur buluyor." dedi.

Karabük'ten gelen İsmail Erol da Selimiye Camisine ilk kez geldiğini belirterek, caminin mimarisinin etkileyici olduğunu, herkesin Selimiye'yi görmesi gerektiğini ifade etti.

Van'dan gelen Selahattin Umman ise ecdat yadigarı Selimiye'nin muhteşem bir cami olduğunu belirterek, "Sahip çıkmak kaydıyla mükemmel bir cami. İlk kez geliyoruz. Bayram ziyaretlerinde dostlarımızı gördük, şimdi de camiyi ziyaret ediyoruz. Gerçekten ustaca yapılan ve ustaca düşünülen dünyada benzeri olmayan bir mabet. Buna sadece bakmak değil, korumak ve kollamak da asli görevimizdir." şeklinde konuştu.

Erzurum'dan gelen Kazım Sulak ise bayram ziyareti nedeniyle Edirne'ye geldiğini aktardı. Selimiye'nin her anlamıyla muhteşem bir cami olduğunu dile getiren Sulak, herkesin Selimiye'yi görmesi gerektiğini kaydetti.

- Selimiye'ye yüklenen manalar

Mimar Sinan'ın zirve eseri Selimiye Camisi, sadece fiziki yapısıyla değil mabede yüklenen anlamlarla da farklılık taşıyor.

Osmanlı mimarisinin en önemli simgelerinden, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye, 4,5 asırdır heybetiyle serhat kenti Edirne’den dünyayı selamlıyor.

Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti’nin gücünü ve büyüklüğünü de simgeliyor.

Kubbesinden minaresine, akustiğinden süslemelerine kadar ziyaret edenleri kendisine hayran bırakan Selimiye, ihtişamıyla Avrupa’dan Türkiye’ye gelişte ilk seçilebilen eser olması dolayısıyla da dikkati çekiyor. Şehrin her tarafından görülen, hem İstanbul hem de Avrupa yönünden girişlerde misafirlerini karşılayan Selimiye, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almasıyla da önemi her geçen gün artıyor.

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- Kubbesinden, kürsüsüne manalı cami

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Türk - İslam sanatının asırlık mührü Selimiye'nin yalnızca fiziki yapısına hayran olanların bu hayranlıklarının eksik olacağını söyledi.

İslam'ın şartları, farzları, tevhid inancının izlerini taşıyan Selimiye'nin bu anlamlarının camiyi daha anlamlı ve manidar kıldığını anlatan Hacıoğlu "Selimiye öyle güzel bir cami ki devasa tek kubbesi Allah'ın birliğine delalettir, mesela 4 vaiz kürsüsü İslamın 4 hak mezhebini ifade eder. Halk arasında böyle algılanır bu. Mesela 5 kat penceresi İslam'ın 5 şartını ifade ettiği söylenir ve inanılır. Batıya bakan iki minaresinden üçer yoldan toplam altı yol, imanın altı şartını ifade ettiği söylenir." dedi.

Caminin sekiz fil ayağına oturtulmasının "Cennetin sekiz kapısı olduğu" inancının bir yansıması olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, 4 minaredeki üçer şerefenin toplamının namazın 12 farzını işaret ettiğini sözlerine ekledi.

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