Selimiye'nin avlusu tiyatro sahnesi oldu

EDİRNE (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünün çocuklara vakıf kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla hazırladığı tek kişilik müzikli çocuk tiyatrosu "Masalcı Vakıf Dede", Selimiye Camisi avlusunda sahnelendi.

Vakıf Haftası dolayısıyla Selimiye Camisi avlusunda devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sahnelediği oyun, ilgi gördü.

"Vakıf Dede" rolündeki Aras, zaman zaman öğrencileri de davet ederek oyuna dahil etti.

Oyunun bir parçası olan çocuklar hem eğlendiler hem de vakıf kültürünü tanıdılar.

Aras, oyun öncesi yaptığı açıklamada, çocuklara vakıf kültürünü sevdirmek için 6 yıldır süren projenin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Çocukların oyuna ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"Hedef kitlemiz ortaokul öğrencileri, çünkü ortaokul son sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde vakıflar konusu işleniyor. Bu kapsamda da oyunlarımız derse ve vakıf konusuna, yardımcı olan ders materyali olarak katkıda bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 38 il 14 ilçe ve 6 köy, Bulgaristan, Yunanistan ve KKTC'deki çocuklarımıza vakıf kültürü nedir diye "Masalcı Vakıf Dede" adlı oyunumuzda anlatmaya çalıştık. 50 binin üzerinde çocuğumuza oyunumuzu oynadık. Oyunun sonunda her çocuğumuz bir vakıf kuruyor. Gelecekte imkanım olursa şu vakfı kuracağım diyor. Çocuklarımızdan gelecekte 50 binin üzerinde vakıf kurma sözü aldık. İnşallah 10-20 yıl sonra buradaki hayalleri gerçek olur. Bir de burada öğrendiklerini anne-babalarına anlatıyorlar.