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Selimiye'nin avlusu tiyatro sahnesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

Müzikli çocuk oyunu "Masalcı Vakıf Dede", Selimiye Camisi avlusunda sahnelendi - Devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras: - "Özel bir mekan olan Selimiye'nin avlusunda bu oyunu oynamak benim için inanılmaz bir mutluluk. Böyle bir mekanda çocuklarımıza karşılık beklemeden iyilik yapmanın anlayışını vermeye çalıştığımız için gurur duyuyorum"

EDİRNE (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünün çocuklara vakıf kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla hazırladığı tek kişilik müzikli çocuk tiyatrosu "Masalcı Vakıf Dede", Selimiye Camisi avlusunda sahnelendi.

Vakıf Haftası dolayısıyla Selimiye Camisi avlusunda devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sahnelediği oyun, ilgi gördü.

"Vakıf Dede" rolündeki Aras, zaman zaman öğrencileri de davet ederek oyuna dahil etti.

Oyunun bir parçası olan çocuklar hem eğlendiler hem de vakıf kültürünü tanıdılar.

Aras, oyun öncesi yaptığı açıklamada, çocuklara vakıf kültürünü sevdirmek için 6 yıldır süren projenin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Çocukların oyuna ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"Hedef kitlemiz ortaokul öğrencileri, çünkü ortaokul son sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde vakıflar konusu işleniyor. Bu kapsamda da oyunlarımız derse ve vakıf konusuna, yardımcı olan ders materyali olarak katkıda bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 38 il 14 ilçe ve 6 köy, Bulgaristan, Yunanistan ve KKTC'deki çocuklarımıza vakıf kültürü nedir diye "Masalcı Vakıf Dede" adlı oyunumuzda anlatmaya çalıştık. 50 binin üzerinde çocuğumuza oyunumuzu oynadık. Oyunun sonunda her çocuğumuz bir vakıf kuruyor. Gelecekte imkanım olursa şu vakfı kuracağım diyor. Çocuklarımızdan gelecekte 50 binin üzerinde vakıf kurma sözü aldık. İnşallah 10-20 yıl sonra buradaki hayalleri gerçek olur. Bir de burada öğrendiklerini anne-babalarına anlatıyorlar.

Öğretmenlerimiz de bu oyunları izliyorlar. Bugün de çok özel bir mekandayız. Dünyanın en önemli eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan bir vakıf eserinin içindeyiz. Vakıf eserleri içinde çocuklarımıza vakıf oyunlarını oynuyoruz. Özel bir mekan olan Selimiye'nin avlusunda bu oyunu oynamak benim için inanılmaz bir mutluluk. Böyle bir mekanda çocuklarımıza karşılık beklemeden iyilik yapmanın anlayışını vermeye çalıştığımız için gurur duyuyorum."

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