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Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

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TEM trafik kazası TEM otoyolunda zincirleme kaza TEM'de kaza! Yol trafiğe kapatıldı

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