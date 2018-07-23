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Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 01:55 | Son Güncelleme

Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali

İSTANBUL (AA) - Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali düzenlendi.

Selimpaşa’da festival kapsamında her sene olduğu gibi bu yıl da üreticiler, en iyi kavun ve bamya için yarıştı.

Selimpaşa Limanı'nda düzenlenen etkinlikte Selimpaşa Epivades Derneği Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

En iyi üretici kategorisinde Topatan Kavun yarışmasında birinciliği Halil Artaş alırken, ikinci Ali Temiz ve üçüncü Savaş Koçoğlu oldu.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, festivale katılan vatandaşlara teşekkür etti.

En iyi üretici kategorisinde Bamya yarışmasında birinciliği Mehmet Erdinç ikinciliği Yasemin Doğan ve Hacer Talı aldı.

Gecenin sonunda sanatçılar Metin ve Eda Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın aynı anda sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar

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