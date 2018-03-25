Selin oluşturduğu yağırın içinde kalan köpek kurtarıldı

Nevşehir’de, Hacıbektaş Veli Bulvarı üzerinde selin oluşturduğu yaklaşık 2 metrelik yarığın içerisine düşen yavru köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı üzerindeki bir alanda geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle sel sularının oluşturduğu yarığın içerisinde bir köpek sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından çalışma başlattı.
Bir iş makinesi yardımıyla yarığın çevresi açılırken, bir itfaiye eri de yarığın içerisinde uzun süreden beri mahsur kaldığı belirtilen yavru köpeği, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartmayı başardı.
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