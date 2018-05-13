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Selvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Çiğli'de Belediye tarafından düzenlenen 'Geleneksel Anneler Günü' etkinliği kapsamında şehit annelerini ve servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin'in annesini ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Çiğli'de Belediye tarafından düzenlenen 'Geleneksel Anneler Günü' etkinliği kapsamında şehit annelerini ve servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin'in annesini ziyaret etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle birlikte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, daha sonra Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Anneler Günü' etkinliğine katıldı. Ziyarette Kılıçdaoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel de eşlik etti.
Selvi Kılıçdaroğlu ilk olarak geçen 15 Ağustos'ta kreş servisinde unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in annesi Buket Sakin'i ziyaret etti. Yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Selvi Kılıçdaroğlu, "Alperen'in ölümünde suçlular bu kadar belliyken, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Anne Buket Sakin de olayın üzerinden geçen zaman ve davada 7 celse geride kalmasına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Baba Serkan Sakin ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Benim oğlum öldü. Bu davanın asliye yerine ağır ceza mahkemesinde görülmesini istiyoruz. Fakat bu bir türlü sağlayamadık. Bizim tek isteğimiz adalettir. Adalet istiyoruz. Okulda kamera kayıtları silinmiş, bize oğlumun ölümüyle ilgili sürekli yanlış bilgiler verdiler. Ambulans çağırmak yerine, okula alıyorlar. Belki de oğlum kurtulabilirdi" dedi. Kılıçdaroğlu'da Sakin çiftinin sözleri üzerine "Adalet istemek en doğal hakkınız" dedi.
Ziyarette Alperen'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin servis araçları için geliştirdiği projeyi anlattı. Selvi Kılıçdaroğlu, Yaren'e projesinden dolayı teşekkür ederken, anne Buket Sakin'in de Anneler Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi.
AK PARTİLİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Selvi Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan'ın Evka-5 Mahallesi'ndeki annesi Mücessel Erdoğan'ı ziyaret etti. Şehit annesinin, Anneler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, onunla sohbet etti. Şehit annesi ziyaretten dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, oğlunun fotoğraflarını gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki ziyareti ise Balatçık Mahallesi'nde felçli oğluna bakan Fatma Şen oldu. Yaşlı olmasına rağmen oğluna baktığını söyleyen Şen'in elini öpen Kılıçdaroğlu, anneye çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu 2017 yılında Diyarbakır merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Şenali Ocak'ın annesi Gönül Ocak'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan acılı anneyi teselli eden Kılıçdaroğlu, anneye çiçek vererek anneler gününü kutladı. Program kapsamında Kılıçdaroğlu son olarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 26 Ekim 2017 tarihinde aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri personel taşıyıcı aracın sel sularına kapılmasıyla şehit olan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Sefanur Parhan'ın Ataşehir Mahallesi'ndeki ana ocağını ziyaret etti. Şehidin ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehminur Parhan, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri apartmanın girişinde karşıladı. Misafirperverliklerinden dolayı şehidin ağabeyine teşekkür eden Kılıçdaroğlu daha sonra eve girerek anne Tacide Parhan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret ettiSelvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret ettiSelvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret ettiSelvi Kılıçdaroğlu, şehit annelerini ziyaret etti

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