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'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Afrin harekatı ile AK Parti'nin oylarının arttığı yönündeki kaynağı belirsiz anketten Erdoğan, Yıldırım veya AK Parti'den herhangi bir kişinin bilgisi olmadığını söyledi.

'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'

Yılman, Selvi'nin "Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı" ifadeleriyle paylaştığı ancak hangi araştırma şirketine ait olduğu ya da ne zaman yapıldığı bilgisi dahi yer verilmeyin anketten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım veya AK Parti'den herhangi birisinin bilgisi olmadığını yazdı.
Yılman, "Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Yılman'ın "Muhalif olsa da Afrin operasyonuna destek verenlerin oranı çok yüksek" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önce iktidara yakın anket şirketlerinden birkaçını, sonra da iktidara yakın birkaç kritik ismi aradım. Merak ettim Selvi’nin bahsini ettiği anketlerde Afrin’in AK Parti’nin oy oranını artırdığı sonucuna vardıran sualin ne olduğunu. Ve öğrendim ki ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın, ne de AK Parti’deki herhangi bir siyasinin sözü edilen anketten haberi yok. Yapılan anketler var ama hiçbirinde, “Afrin operasyonu dolayısıyla AK Parti’nin oyunda artış var mı yok mu?”yu öğrenmek için yöneltilen bir soru yok. Ve dolayısıyla böyle bir çıkarım da yok! Bu işlerle özellikle muhatap olan bir kaynağıma göre bu çıkarım Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.

Bence de durum aynen kaynağımın dediği gibi. Çünkü evet, kamuoyunda tıpkı kuafördeki Kemalist kadın gibi iktidara çok sıkı muhalif olmasına karşın mesele Afrin’e gelince hiçbir siyasi çıkar filan gözetmeden operasyona destek verenlerin oranı çok yüksek. Ama bu destek devlete, TSK’ya, Mehmetçik’e! Ha, şu anda bu siyasetin yürütücüsü AK Parti olduğu için dolaylı destek alıyor olabilir, ama buradan yola çıkıp işi oya tahvil etmeye, iç siyasete etkisiyle açıklamaya kalkmak ve dahası, “Afrin Operasyonu nedeniyle AK Parti’nin oyunda büyük bir artış var. Oran % 55’lere çıktı” demek, en hafif deyimle çiğliktir! Çok büyük çiğliktir hem de!

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Anahtar Kelimeler:
Sevilay Yılman abdulkadir selvi ak parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Oy kaygısı için ŞEHİT kanımızı dökerek oy artırmayı düşünen siyasetçiye yazıklar olsun.
Yazıklar olsun mehmetçik üzerinden siyaset yapanlara
Temel yöntem ALGI OPERASYONU. Kim ne derse desin, bugüne kadar oldukça verim aldılar. Yanda oluşturdukları diğer desteklerle birlikte sidik zoruyla 51'i bulmuş gözüktüler. Ama artık kara göründü, hem de çok geç göründü. Şimdi artık geminin karaya oturduğunu değil, karaya çıktığını görmek üzereyiz. (yanlış anlaşılmaya neden olmayalım. Gemi=AKP)
soytarılarr....
BUNLARIN HAYATI YALANN...
Sevilay senin yaptığın ne peki?haberlerinin olmadığını nerden biliyorsun?açıklama yapsalar belki su götürürde onların beyinlerinin dizgini senin elindeni?saçmalamışsın.
ben meselesi, ailecek 16 yıldır Bir defa Ak Parti'ye oy vermedim yine vermem ama vatanım için devletim için Afrin vb. harekatlarınn yanındayım. AKP nin Yaptığı hataların bedelini milletimiz ve devletimiz ödüyor. Afrin operasyonundan oy devşirmeye çalışan Abdulkadir Selvi avucunu yalar oy kaybetti oyoyyyyyy.
2000lerden beri hep aynı laflar. her secimde de aynı sonuclar.
İYİ PARTİ CHP KOALİYONU İSTİYORUM ÜLKEMDE TEK PARTİ ZARALI MANFAATLERE ÇIKARLARA YOL AÇIYOR AKP YE KESİNLİKLE OY YOK ÇÜNKÜ FETÖ İLE GELEN FAKAT İÇİNDEKİ FETÖŞLERİ AYIKLAYAMAYAN BİR PARTİ
AKP yalan dolan başka bir şey yok. AKP gitmeden ülke düzelmez.
asla değil de velev ki %55 olsun da, Bir kere MEHAPE bin toplam iyi %4 5 i geçmez. 16 nisanda 51 i zor görmüş Abdulkadir bey uçuyor. öyle bir uç ki Kaf dağının ardına kadar git, Allah rızası için dönme geri????????
salla, ya tutarsa
Bunlar ahlak yoksunu. 15 yılda ülke ahlakını yok ettiler. Yalan dolan hırsızlık başka bir şey yok.
millet vekilligi istiyor yalaka SELVİ
Çeçen bir atasözü derki:Karşı kıyılar için savaşmayan Gün gelir kendi kıyısında savaşır...Bu savaşı iktidar yada devletin siyasi rant için başlattığını düşünen vatan hainidir..Bu savaş ihtiyaçtır yapılması gerekiyor yapılacak..Beğenmeyen memleketimden defolup gidebilir nasılsa yarın bir gün Alah muhafaza yurdum baskın yese ilk terkedecek olanda burda yaygara yapanlardır biz Türküz Türk doğduk gerekirse vatanımız içinde ölmesini biliriz..Kirli beyinlerinizi lütfen kullanmayın..
Bunlar çiğ zaten bacım daha çok yanmaları lazım..Mevalana bile ne demiş hamdım-piştim-yandım..
böyle milli bir meseleyı sıyasete alet eden gazeteci geçinen yalaka mahlukları kınıyorum
yalan dolan ve çıkar üstüne kurulu bir düzen normal karşılamak lazım
T.c. evet yada arap cumhuriyeti e evet
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