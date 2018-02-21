'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'

Yılman, Selvi'nin "Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı" ifadeleriyle paylaştığı ancak hangi araştırma şirketine ait olduğu ya da ne zaman yapıldığı bilgisi dahi yer verilmeyin anketten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım veya AK Parti'den herhangi birisinin bilgisi olmadığını yazdı.

Yılman, "Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Yılman'ın "Muhalif olsa da Afrin operasyonuna destek verenlerin oranı çok yüksek" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önce iktidara yakın anket şirketlerinden birkaçını, sonra da iktidara yakın birkaç kritik ismi aradım. Merak ettim Selvi’nin bahsini ettiği anketlerde Afrin’in AK Parti’nin oy oranını artırdığı sonucuna vardıran sualin ne olduğunu. Ve öğrendim ki ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın, ne de AK Parti’deki herhangi bir siyasinin sözü edilen anketten haberi yok. Yapılan anketler var ama hiçbirinde, “Afrin operasyonu dolayısıyla AK Parti’nin oyunda artış var mı yok mu?”yu öğrenmek için yöneltilen bir soru yok. Ve dolayısıyla böyle bir çıkarım da yok! Bu işlerle özellikle muhatap olan bir kaynağıma göre bu çıkarım Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.