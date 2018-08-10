Selzedelerin yarasını Kızılay sarıyor

Türk Kızılayı, Ordu'da selden etkilenenlere yardım elini uzatıyor.

Ünye ilçesi başta olmak üzere Fatsa ve Perşembe ilçelerinde görülen aşırı yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesinden fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanda, çadırların yanı sıra yaşam malzemeleri de sel nedeniyle zarar gördü.

Bunun üzerine AFAD başta olmak üzere afet müdahalesi geçekleştiren tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Kızılay, mağduriyet yaşayan mevsimlik işçilerin ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı.

Saraycık Mahallesi'nde Elekçi Irmağı kenarındaki alanda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, olası bir taşkından dolayı Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu Lisesi Yurdu'nun bahçesine yerleştirildi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin ihtiyaçları Kızılay ve Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkı tarafından karşılandı.

Selden mağdur olan diğer kişilere de ulaşan Kızılay, çadır, yatak, battaniye, hijyen seti ile sıcak yemek dağıtımı yapıyor.