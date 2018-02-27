Sema Çiftçi’den engelli bireylere ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında engelli vatandaşların sosyal, psikolojik ve iş öğrenmelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kazandırmış olduğu koordinasyon merkezi ile 7’den 70’e tüm vatandaşların takdirini topladı. Koordinasyon merkezini ziyaret ederek burada el sanatları, fotoğraf, tekstil, bahçecilik, dokumacılık, resim, dekoratif, bilgisayar ve birçok dalda eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Sürdürülen çalışmalar ve kurslar hakkında yetkililerden bilgi alan Sema Çiftçi, Koordinasyon merkezinin tüm engelli kardeşlerimizin 2. Evi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir’in kazandırdığı koordinasyon merkezinden dolayı Sema Çiftçi’ye teşekkür ederek yazdıkları şiirleri okuyan kursiyerler, “Burada çok güzel zaman geçiriyoruz, daha önce ben ve arkadaşlarım evden çıkamıyorduk Büyükşehir Belediyesi sayesinde kurs ve eğitimler alıyoruz herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.