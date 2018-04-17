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Sema Ünlü minik yüreklerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunu ziyaret ederek minik yüreklerle bir araya geldi.Derslere katılarak öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yapan Ünlü, “geleceğimizin teminatı olan gençlerimize küçük yaştan itibaren verilecek eğitim çok önemlidir” dedi.Ziyaret, öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Sema Ünlü minik yüreklerle buluştu

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunu ziyaret ederek minik yüreklerle bir araya geldi.
Derslere katılarak öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yapan Ünlü, “geleceğimizin teminatı olan gençlerimize küçük yaştan itibaren verilecek eğitim çok önemlidir” dedi.
Ziyaret, öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Sema Ünlü minik yüreklerle buluştu

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