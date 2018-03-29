Şemdibli’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler’ haftası kutlandı.
Şemdinli ilçesinde 54. Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik yapıldı. Tüm Türkiye’de başlayan kitap okuma etkinliği, Şemdinli halk kütüphanesi önünde de gerçekleştirildi. Etkinliğe üniversite ve lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı. ‘Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler’ temasıyla kutlanan 54. Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği yapıldı.
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