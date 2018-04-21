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Şemdinli Nehri kültür mirası canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Hz.

Şemdinli Nehri kültür mirası canlanıyor

Hz. Seyyid Abdullah ve Hz.Seyyid Taha türbelerinin bulunduğu Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Nehri Bağlar köyünde “Nehri inanç turizmi koridoru projesi ile canlanacağı belirtildi.
Hakkari Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iştirakçiliğinde İl Özel İdaresi tarafından (“Nehri inanç Turizmi koridoru projesi) hayata geçirildi. Proje kapsamında Kayme Sarayı Restorasyonu, Seyyid Taha-i Hakkari kabri şeriflerinin yer aldığı Bağlar(Nehri) tarihi mezarlık çevre düzenlemesi ve çok amaçlı bir külliyenin (Misafirhane, Cafe, Sergi Alanı, kütüphane, mescit, aş evi, derslik, hediyelik eşya üretim ve satış atölyesi, turizm enformasyon bürosu, panoramik gösterim alanı, kütüphane, sergi alanı misafirhane, WC, mutfak, mescit, idari alan, kurs alanı ve benzeri inşa edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 22 Temmuz 2016 ‘da Kayme Sarayı’nın restorasyona başlanmış olup, Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor. 2018 yılı içerisinde tarihi mezarlık çevre düzenlemesinin yapılması içinde çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Şemdinli Nehri kültür mirası canlanıyor

Şemdinli Nehri kültür mirası canlanıyor

Şemdinli Nehri kültür mirası canlanıyor

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