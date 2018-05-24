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Şemdinli'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada," 24.05.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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