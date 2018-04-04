Şemdinli’de şiir ve metin yarışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şiir ve metin yarışması düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüce İl Milli Etiğim Müdürlüğü Bünyesinde Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen şiir ve metin yarışmasına Hakkari il genelinden 4 okul katıldı. Hakkari Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu Lisesi arasında geçen yarışmayı Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Şemdinli İçe Müftüsü Osman Doğan tarafında verildi. Şiir ve metin yarışması dışında Arapça tiyatro gösterisi ve ilahiler okundu.
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