SEMERKAND VAKFI'NDAN 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Kaan ULU/İSTANBUL DHA
15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü nedeniyle Semerkand Vakfı 15 Temmuz Şehitler anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Semerkand Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, Dr. Mustafa Bahadıroğlu vakıf adına gerçekleştirdiği açıklamada "15 Temmuz Direnişi’nde ve devamındaki milli irade nöbetlerinde alnının akıyla görevlerini yerine getiren sivil toplum kuruluşlarımıza 15 Temmuz Ruhu’nun yaşatılması ve o gece olanların unutulmaması için de önemli görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.
Bahadıroğlu şöyle devam etti:
"15 Temmuz 2016 tarihinde cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı kahramanca bir direniş göstererek tarih yazmıştır. 250 vatan evladı şahadet şerbetini içmiş ve 2196 kardeşimiz yaralanarak gazilik unvanı almıştır. İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan kurumlarımızı yıpratmayı amaçlayan bu beyhude girişim milletimizin milli - manevi değerlerine bağlılığıyla, birlik beraberlik şuuruyla bertaraf edilmiştir. Çok yakında ikinci yıldönümünü idrak edeceğimiz bu olay her zaman hatırlamamız, dersler çıkarmamız gereken bir olaydır."
Açıklamaya Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, Genç-Kon Genel Başkanı Ahmet Sözbilir'in yanı sıra vakıf öğrencileri ile üyeleri de katıldı.
Görüntü dökümü:
-------------------
-Basın açıklamasına katılanlar
-Kuran-ı Kerim okunması
-Bahadıroğlu'nun açıklaması
-Türk bayrakları
-Dua edilmesi
-Genel ve detaylar
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum