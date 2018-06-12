Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde "İpek Yolu" Turizm Üniversitesi açılacak.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim yılında Semerkant şehrinde “İpek Yolu” Turizm Üniversitesi faaliyete başlayacak.

Ülkenin tarihi Semerkant şehrinde kurulacak üniversitede, Özbekistan vatandaşlarının yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinden öğrencilere eğitim verilecek. Açıklamaya göre, üniversite 2018-2019 eğitim yılında 100 öğrenci alacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, medeniyetlerin kesiştiği Semerkant şehrinde “İpek Yolu” Turizm Üniversitesini açma önerisinde bulunmuş, üniversitenin örgüte üye tüm ülkelerden öğrenci alacağını belirtmişti.

Özbekistan hükümeti son dönemde ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik kararlar aldı. Bu çerçevede mart ayında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye vize muafiyeti veya kolaylığı sağlayan Özbekistan, son olarak da yabancılara uygulanan geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldırdı.

