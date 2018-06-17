Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dosyasında darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan cuntacı general Terzi'nin telefon mesajlarına yer verildi.

Aralarında eski ÖKK Harekat Şube Müdürü kurmay albay Ümit Bak'ın da bulunduğu 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında yer alan bilgiye göre Silopi'de bulunan Terzi, Ankara'ya meşru bir amaç için geldiği izlenimi yaratmak için 13 Temmuz'da eşi Nazire Terzi'ye, "Nursel Hanım'ı (Zekai Aksakallı’nın eşi) ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste." mesajını gönderdi.

15 Temmuz 2016'da Ankara'ya gelmek için izin alan Terzi, aynı gün 16. tabur komutanı Volkan Yaman ve 12. tabur komutanı Fatih Şahin ile görüşerek, "Yeni göreviniz hayırlı olsun, görevlere her zaman hazırlıklı olun." talimatı verdi.

Akşam saatlerinde darbe faaliyeti kapsamında kendisine verilen Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini devralmak için helikopterle Silopi'den hareket eden Semih Terzi, bu aşamadan itibaren sıkı bir mesaj trafiğiyle darbe girişiminin seyri hakkında bilgi aldı ve emrindeki darbecilere yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarını iletti.