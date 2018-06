Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

15 Temmuz 2016'da Ankara'ya gelmek için izin alan Terzi, aynı gün 16. tabur komutanı Volkan Yaman ve 12. tabur komutanı Fatih Şahin ile görüşerek, "Yeni göreviniz hayırlı olsun, görevlere her zaman hazırlıklı olun." talimatı verdi.

Terzi, Aksakallı'nın emri üzerine Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nün komutasını devralmak üzere Türkiye'ye gelen Tuğgeneral Halil Soysal'a da "Halil Paşam, Genelkurmaydan mesaj emri geldi, Özel Kuvvetler komutanı olarak görev yapmam emredilmiş. Şu an Ankara'ya gidiyorum. Siz Selahaddin'e dönün ve talimat bekleyin. TSK hükümete karşı harekat icra ediyor. Yerinizde kalın, durumu anlamaya çalışıyorum. Bizden birileri emniyette içeride olsun komutanım." şeklinde mesaj attı.

Celal Koca: One

Terzi: Ok, üsse gidiyorum.

Osman Kilic: Uçak ok, direk üsse gidebilirsiniz.

Osman Kilic: Ok, komutanım 12, 16 (taburlar) hazır olsun, beraber bekliyoruz.

Terzi: Halil (Halil Soysal) gen geçmesin. Hayır, her şeye rağmen olmasın. Necmettin'le görüş. Güveneceğin adamlardan acil müdahale mangası kur. Uyanık ol.

Koca: Komutanım, her şeye rağmen gelirse alayım mı?

Semih Terzi: Şu an benle beraber 12 nci tb. var. Bizim Casa'ya el koyduk, onunla geliyoruz, özel hava emniyette mi, hükümet taraflısı olanlar orada toplanmış olabilirler mi?

Ahmet Otal: Bizim buraya gelebilirler. (00.44)

Ahmet Otal: Asyş k Kh ta kur Bşk tecrit etmiş.

Terzi: Bizim Silopi'ye dönseler daha iyi olur. (00.46)

Ahmet Otal: İrtibat yok. (00.46)

Ahmet Otal: Güvenilir adam yok.

Ahmet Otal: Bizim buraya gelecekler.

Terzi: Tm. Bizim çocuklarla irtibatın var mı? (01.07)

Terzi: Ahmet, bizim çocuklarla irtibatın var mı? Durumu açıkla onlara.

Ahmet Otal: İkmal yapıp devam. (01.08)

Terzi: Pistin, hedefin koordinatları vs, ne lazımsa yapın. Bana bırakmadan yönetin." (01.50)

Terzi'nin, telefonuna yüklü haberleşme programından "04 Eyüp Co k7930" kullanıcı adıyla kayıtlı kişiyle 15 Temmuz 2016'da yaptığı yazışma şöyle:

Terzi: "Buradan söyleyeyim: yeni gelen 2 tabur operasyonel olsun. Mühimmat, yelek, şarjlar vs. Çantada ikinci kademe malzemeler olur, bazı çantalar gerekirse arkadan gelir. (15 Temmuz, 14.50 )

04 Eyüp Co k7930: Komutanım şu an her iki tabur da operasyonel olarak hazır durumda ancak mevcutları paraşüt atlayışı nedeni ile düşük. Ruhi 21, nevzat 23 personelle operasyona çıkabiliyor.