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Semiha Berksoy Özel Ödülü Siemens'in

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Siemens Opera Yarışması, Semiha Berksoy Vakfı tarafından verilen opera dünyasının en önemli ve prestijli ödüllerinden biri olan Semiha Berksoy Özel Ödülü'ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması olan Siemens Opera Yarışması, Semiha Berksoy Vakfı tarafından verilen opera dünyasının en önemli ve prestijli ödüllerinden biri olan Semiha Berksoy Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy adına kızı Prof. Zeliha Berksoy tarafından kurulan Semiha Berksoy Vakfı, sanata destek vermeye devam ediyor.

Vakfın 2009 yılından bu yana düzenlediği Semiha Berksoy Vakfı Opera Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Siemens Türkiye’nin, “Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka” mottosuyla düzenlediği Siemens Opera Yarışması, Semiha Berksoy Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Genç opera sanatçılarını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen ve bu yıl 20’nci kez düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması niteliğini taşıyor.

Siemens adına ödülü alan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, opera dünyasının en önemli ve prestijli ödüllerinden biri olan Semiha Berksoy Özel Ödülü’ne layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Siemens Türkiye'nin eğitim ve sanat gibi topluma katkı sağlayan alanları önemsediğini aktaran Gelis, şunları kaydetti:

"Bu vizyonumuzun en önemli ayağı şüphesiz sanat... Dile kolay, tam 20’nci yılını kutladığımız Siemens Opera Yarışması da bu anlamda bizim için çok değerli. Müziğin gerçekten, Çaykovski’nin de ifade ettiği üzere, ‘Tanrı’nın, karanlığın içinde dolaşan insanlığa verdiği en güzel hediye’ olduğuna inanıyorum. Bazen başka hiçbir şekilde kurulamayan iletişim köprüleri müzikle, sanatla mümkün oluyor. Biz de özellikle genç sanatçıların gelişimine verdiğimiz önem doğrultusunda bu alana katkı sunmayı sürdürecek, ülkemizin potansiyelini uluslararası platformlara taşıma gayemizi devam ettireceğiz. Semiha Berksoy Özel Ödülü’ne değer görülmemiz bu yöndeki motivasyonumuzu daha da arttırdı. Siemens Türkiye’yi bu ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum."

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Semiha Berksoy Vakfı Siemens Siemens Opera Yarışması

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