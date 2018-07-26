Semt pazarının duasını zabıta memuru yaptırıyor

Uşak'taki semt pazarı, burada görevli zabıta memuru Gürbüz Baran tarafından okunan bereket duasıyla alışverişe açılıyor.

Uşak Belediyesinde görevli Baran, İslice Mahallesi'nde her çarşamba kurulan semt pazarı sabah alışverişe hazır hale getirilince zabıta kulübesindeki hoparlörden dua okuyor.

Baran'ın duasına tezgahın başındaki esnaf ve müşteriler eşlik ediyor.

Bereket duasını okuyan Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, semt pazarının uzun süredir dualarla açıldığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır hoparlörden dua okuduğunu dile getiren Baran, "Daha önce kayıttan okunuyordu. Halkımız da memnun." dedi.

Pazar esnafından Musa Altıntaş ise uygulamanın 1990'lı yıllardan bu yana devam ettiğini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da örf, adet ve geleneklerine bağlı bir şehir olduklarını belirterek, "Yörük memleketiyiz, kültürümüzün yaşamasını istiyoruz. Toplu olarak kurulan tüm pazar yerlerinde sabah ilk alışveriş başlarken bereket duası yaptırıyoruz. Kendi görevli arkadaşımız, esnafımızla bu duayı ediyor." diye konuştu.

Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Arif Işık ise semt pazarlarında yaklaşık 30 yıldan bu yana dua okunduğunu ifade ederek, bu şekilde ahilik geleneğini de yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Vatandaşlar da pazar kurulurken dua edilmesinin bir gelenek olduğunu, "hayırlı alışverişler" dileyerek güne başlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

