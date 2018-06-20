İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında Taksim'de "Sen de bize katıl, geleceğe birlikte yürüyelim" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Taksim Tünel'de buluşan partili gençler, üzerlerine Türk bayraklı tişörtler giyerek, Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar yürüdü. Gençlik kolları üyeleri, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, gençlerin ülkenin teminatı olduğunu söyledi.

Tomakin, vatanına, dinine, milletine aşık her gencin yeni çağlar açabilecek ve bilimde yeni ufuklara gidebilecek güçte olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepimizin malumu olduğu gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere doğru adım adım ilerliyoruz. Biz aklı hür, vicdanı hür, vatan sevdası ile dertli gençler olarak önümüzdeki 24 Haziran seçimlerini, ülkemizi tuzağa çekmek, bizi zayıf düşürmek ve içimizde kardeş kavgasına sebep olmak isteyenlere karşı kazanılacak bir zafer günü olarak görüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Şunu kesinlikle unutmamalıyız ki Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yola bir genç olarak başladı. Kendisi, bu ülkenin birliğine ve dirliğine inanan bir genç olarak hiçbir zaman vazgeçmedi, boyun eğmedi. Bu başarının sırrı nedir diye baktığımızda, açık bir şekilde ülkesinin derdiyle dertli bir lider görüyoruz."